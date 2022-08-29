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28 августа, 22:25

"Не хочу, чтобы меня закопали на Форест-Лаун": Оззи Осборн покидает Америку

Observer: Оззи Осборн с женой планируют покинуть США

Певец Оззи Осборн раскритиковал современную Америку и заявил, что планирует вернуться на родину, в Великобританию, вместе с женой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью Оззи и Шэрон Осборн журналу Observer.

Артист заявил, что не хочет умереть в США и быть похороненным на кладбище Форест-Лаун в Калифорнии, где упокоены многие голливудские знаменитости.

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"Я не хочу умереть в Америке. Не хочу, чтобы меня закопали на Форест-Лаун", — сказал певец.

Уроженец Бирмингема добавил, что, будучи англичанином, хочет вернуться на родину, однако, если бы его супруга предложила переехать в Томбукту, он бы согласился. В дополнение к сказанному мужем Шэрон уточнила, что заявления Оззи не связаны с болезнью Паркинсона, которой тот страдает. По словам супруги рок-идола, Америка сильно изменилась и сейчас это "странное место для жизни".

Ранее Лайф писал о том, как болезнь Паркинсона несправедливо быстро разрушает жизни наших кумиров. Паркинсоном болеют все: молодые и старые, бедные и богатые. Знаменитости — не исключение, потому как избавиться от болезни на сегодняшний день возможности нет. Если повезёт, при правильном лечении немного отступят симптомы, да и то не у всех.

Обложка ©

ТАСС / Vianney Le Caer / Invision / AP

Юлия Коновалова

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