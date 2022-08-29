"Не хочу, чтобы меня закопали на Форест-Лаун": Оззи Осборн покидает Америку

Певец Оззи Осборн раскритиковал современную Америку и заявил, что планирует вернуться на родину, в Великобританию, вместе с женой. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на интервью Оззи и Шэрон Осборн журналу Observer.

Артист заявил, что не хочет умереть в США и быть похороненным на кладбище Форест-Лаун в Калифорнии, где упокоены многие голливудские знаменитости.

"Я не хочу умереть в Америке. Не хочу, чтобы меня закопали на Форест-Лаун", — сказал певец.

Уроженец Бирмингема добавил, что, будучи англичанином, хочет вернуться на родину, однако, если бы его супруга предложила переехать в Томбукту, он бы согласился. В дополнение к сказанному мужем Шэрон уточнила, что заявления Оззи не связаны с болезнью Паркинсона, которой тот страдает. По словам супруги рок-идола, Америка сильно изменилась и сейчас это "странное место для жизни".