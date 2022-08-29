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28 августа, 22:09

В Энергодаре заявили, что атака ВСУ направлена на срыв визита миссии МАГАТЭ

В администрации Энергодара заявили, что удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по городу направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", — приводит РИА "Новости" заявление представителя администрации.

В Энергодаре сообщили о пострадавших после обстрела жилых домов со стороны ВСУ

В Энергодаре сообщили о пострадавших после обстрела жилых домов со стороны ВСУ

Вечером в воскресенье, 28 августа, украинские военные ударили по жилым районам Энергодара Запорожской области. В телеграм-канале администрации города сообщается, что на улицах после обстрела слышны взрывы. Энергодар, напомним, — это город-спутник Запорожской атомной электростанции.

Ранее Лайф писал, что ВСУ продолжают вести обстрел Запорожской атомной электростанции. За прошедшие сутки они два раза открывали огонь по территории АЭС. Всего было выпущено девять снарядов, в результате чего произошло поражение осколками линии трубопровода.

Украинские боевики в очередной раз обстреляли Энергодар

Украинские боевики в очередной раз обстреляли Энергодар

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Дмитрий Алексиевич

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