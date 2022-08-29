В Энергодаре заявили, что атака ВСУ направлена на срыв визита миссии МАГАТЭ

В администрации Энергодара заявили, что удары Вооружённых сил Украины (ВСУ) по городу направлены на срыв визита миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Провокация со стороны боевиков, подконтрольных Киеву, направлена на срыв визита главы МАГАТЭ на Запорожскую АЭС", — приводит РИА "Новости" заявление представителя администрации.

Вечером в воскресенье, 28 августа, украинские военные ударили по жилым районам Энергодара Запорожской области. В телеграм-канале администрации города сообщается, что на улицах после обстрела слышны взрывы. Энергодар, напомним, — это город-спутник Запорожской атомной электростанции.