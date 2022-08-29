Головин отдал голевой пас и помог "Монако" сыграть на выезде вничью с ПСЖ

Футбольный клуб "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин, сыграл на выезде вничью с ПСЖ в матче четвёртого тура чемпионата Франции. Поединок прошёл на стадионе "Парк де Пренс" и завершился со счётом 1:1.

Головин вышел в основном составе и на 21-й минуте сделал голевую передачу на Кевина Фолланда. Однако во втором тайме счёт сравнял бразильский форвард ПСЖ Неймар — он отличился с пенальти. Больше забитых голов в матче не было. При этом Головин был заменён на 64-й минуте встречи.

После этого матча ПСЖ набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. Ещё у двух команд — "Ланса" и "Марселя" — также по 10 очков в активе. "Монако" имеет пять очков и занимает 12-е место в таблице.