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Регион
Опубликовано 28 августа 2022, 22:30

Головин отдал голевой пас и помог "Монако" сыграть на выезде вничью с ПСЖ

Футбольный клуб "Монако", за который выступает россиянин Александр Головин, сыграл на выезде вничью с ПСЖ в матче четвёртого тура чемпионата Франции. Поединок прошёл на стадионе "Парк де Пренс" и завершился со счётом 1:1.

Головин вышел в основном составе и на 21-й минуте сделал голевую передачу на Кевина Фолланда. Однако во втором тайме счёт сравнял бразильский форвард ПСЖ Неймар — он отличился с пенальти. Больше забитых голов в матче не было. При этом Головин был заменён на 64-й минуте встречи.

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После этого матча ПСЖ набрал 10 очков и возглавил турнирную таблицу благодаря разнице забитых и пропущенных мячей. Ещё у двух команд — "Ланса" и "Марселя" — также по 10 очков в активе. "Монако" имеет пять очков и занимает 12-е место в таблице.

Ранее сообщалось, что футбольный клуб "Ливерпуль" одержал разгромную победу в матче четвёртого тура Английской премьер-лиги над "Борнмутом" со счётом 9:0. Примечательно, что мерсисайдцы повторили рекорд турнира по числу забитых голов в одном матче.

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ТАСС / EPA / SEBASTIEN NOGIER

Иван Косицын
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