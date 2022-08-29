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28 августа, 22:42

Свыше 50 тысяч военных примут участие в учениях "Восток-2022"

Минобороны РФ сообщило об учениях "Восток-2022", которые начнутся 1 сентября

На семи полигонах Восточного военного округа с 1 по 7 сентября пройдут стратегические командно-штабные учения "Восток-2022". Как сообщает Минобороны России, в них примут участие более 50 тысяч человек.

"СКШУ "Восток-2022" пройдут с 1 по 7 сентября 2022 года под руководством начальника Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах ВВО", — гласит текст заявления военного ведомства.

В Минобороны добавили, что в учениях в общей сложности будут задействованы более 50 тысяч военнослужащих, свыше 5 тысяч единиц вооружения и военной техники. Для участия в учениях привлекут 140 летательных аппаратов, 60 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Дмитрий Алексиевич

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