В Польше разочарованы предложением Германии по танкам Leopard
Polska Times: Берлин предложил Польше 20 танков Leopard вместо поставленных Украине Т-72
Польша "прямо" заявила Германии, что хочет получить не менее батальона танков Leopard взамен поставленных Украине Т-72 советского производства. Об этом в интервью изданию Polska Times сообщил вице-премьер Польши Мариуш Блащак.
По словам политика, он общался по этому вопросу с немецким министром обороны Кристиной Ламбрехт и прямо заявил ей, что Польшу интересует "хотя бы танковый батальон". Блащак уточнил, что в западноевропейской системе это 44 машины.
"Предложение, которое нам было сделано в виде до 20 танков, а первые экземпляры должны будут поступить к нам только в следующем году, не соответствует нашим ожиданиям и мало что даёт", — недовольно заметил вице-премьер.
Ранее Польское радио сообщило, что Польша намерена приобрести у США партию бывших в употреблении танков Abrams. Говоря об этой сделке, СМИ добавило, что первые поставки запланированы на начало 2023 года. Как утверждается, эти американские боевые машины восполнят недостаток бронетехники в Польше после того, как Варшава передала Украине несколько сотен танков Т-72.
ТАСС / DPA / Ralph Zwilling