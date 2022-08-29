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28 августа, 23:18

В Польше разочарованы предложением Германии по танкам Leopard

Polska Times: Берлин предложил Польше 20 танков Leopard вместо поставленных Украине Т-72

Польша "прямо" заявила Германии, что хочет получить не менее батальона танков Leopard взамен поставленных Украине Т-72 советского производства. Об этом в интервью изданию Polska Times сообщил вице-премьер Польши Мариуш Блащак.

По словам политика, он общался по этому вопросу с немецким министром обороны Кристиной Ламбрехт и прямо заявил ей, что Польшу интересует "хотя бы танковый батальон". Блащак уточнил, что в западноевропейской системе это 44 машины.

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"Предложение, которое нам было сделано в виде до 20 танков, а первые экземпляры должны будут поступить к нам только в следующем году, не соответствует нашим ожиданиям и мало что даёт", недовольно заметил вице-премьер.

Ранее Польское радио сообщило, что Польша намерена приобрести у США партию бывших в употреблении танков Abrams. Говоря об этой сделке, СМИ добавило, что первые поставки запланированы на начало 2023 года. Как утверждается, эти американские боевые машины восполнят недостаток бронетехники в Польше после того, как Варшава передала Украине несколько сотен танков Т-72.

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ТАСС / DPA / Ralph Zwilling

Юлия Коновалова

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