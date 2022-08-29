В Польше разочарованы предложением Германии по танкам Leopard

Польша "прямо" заявила Германии, что хочет получить не менее батальона танков Leopard взамен поставленных Украине Т-72 советского производства. Об этом в интервью изданию Polska Times сообщил вице-премьер Польши Мариуш Блащак.

По словам политика, он общался по этому вопросу с немецким министром обороны Кристиной Ламбрехт и прямо заявил ей, что Польшу интересует "хотя бы танковый батальон". Блащак уточнил, что в западноевропейской системе это 44 машины.

"Предложение, которое нам было сделано в виде до 20 танков, а первые экземпляры должны будут поступить к нам только в следующем году, не соответствует нашим ожиданиям и мало что даёт", — недовольно заметил вице-премьер.