Новейший авианосец ВМС Британии вышел на учения и сломался

У английских берегов сломался новейший британский авианосец HMS Prince of Wales. Это произошло 27 августа, после того как судно вышло из порта в направлении США для участия в совместных учениях. О конфузе сообщает The Daily Telegraph.

Издание ссылается на представителя Королевского военно-морского флота Великобритании, который сообщил, что Prince of Wales продолжает находиться в районе зоны учений южного побережья на время изучения возникшей механической проблемы. Конкретных сведений о поломке он не привёл.

Профильный сайт новостей о британском ВМФ Navy Lookout между тем информирует, что речь идёт о "существенной технической неисправности". Портал утверждает, что авианосец, на создание которого было потрачено в £3 млрд, стоит на якоре у острова Уайт в проливе Ла-Манш, а водолазы работают с ним. По некоторым данным, у авианосца мог быть повреждён правый гребной вал. Ремонт может занять несколько дней, после этого корабль продолжит движение по заданному курсу.

Впервые Prince of Wales вышел в море в конце сентября 2019 года. Судно построили в шотландском Росайте, тогда же оно прошло испытания: на его палубу впервые приземлился самолёт.