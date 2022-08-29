Синоптики ждут, что погода поможет усмирить рязанские пожары

В течение недели тушение лесных пожаров в Рязанской области облегчится в связи с похолоданием и осадками в регионе. В Москве ситуация со смогом тоже значительно улучшится, поскольку ветер кардинально поменяет направление. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Вероятность дымки уменьшается. Воздушные массы в понедельник будут приходить уже с юга, а не юго-востока, где находится Рязанская область. Со вторника их направление меняется кардинально: ветер будет поступать из Балтики, а с четверга — вовсе с севера. Понятно, что уже не будет никаких запахов дыма и гари", — предсказал метеоролог в беседе с ТАСС.