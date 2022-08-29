Синоптики ждут, что погода поможет усмирить рязанские пожары
Вильфанд спрогнозировал осадки в Рязанской области и уменьшение смога в Москве
В течение недели тушение лесных пожаров в Рязанской области облегчится в связи с похолоданием и осадками в регионе. В Москве ситуация со смогом тоже значительно улучшится, поскольку ветер кардинально поменяет направление. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
"Вероятность дымки уменьшается. Воздушные массы в понедельник будут приходить уже с юга, а не юго-востока, где находится Рязанская область. Со вторника их направление меняется кардинально: ветер будет поступать из Балтики, а с четверга — вовсе с севера. Понятно, что уже не будет никаких запахов дыма и гари", — предсказал метеоролог в беседе с ТАСС.
Синоптик пообещал, что погода на следующей неделе "поможет" тушить лесные пожары в Рязанской области. Начиная со вторника в регионе ожидается понижение температуры. И хотя сильного дождя и не прогнозируется, даже небольшие осадки посодействуют тушению огня. Похолодание будет постепенным и особенно ощутимым с 1 сентября, когда дневная температура опустится до 16 градусов.
Сильный запах гари жители районов юга и юго-запада Москвы заметили ещё 17 августа. Местами был виден лёгкий смог. Лайф показывал то самое возгорание, дым от которого накрыл столицу. Пару дней назад юго-запад Москвы вновь оказался в смоге. Это происходит из-за лесных пожаров, которые охватили Рязанскую область. Ранее сообщалось, что были локализованы пожары в Рязанской области, из-за которых наблюдается смог в столице.
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