НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 августа, 00:14

Синоптики ждут, что погода поможет усмирить рязанские пожары

Вильфанд спрогнозировал осадки в Рязанской области и уменьшение смога в Москве

В течение недели тушение лесных пожаров в Рязанской области облегчится в связи с похолоданием и осадками в регионе. В Москве ситуация со смогом тоже значительно улучшится, поскольку ветер кардинально поменяет направление. Такой прогноз озвучил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Вероятность дымки уменьшается. Воздушные массы в понедельник будут приходить уже с юга, а не юго-востока, где находится Рязанская область. Со вторника их направление меняется кардинально: ветер будет поступать из Балтики, а с четверга — вовсе с севера. Понятно, что уже не будет никаких запахов дыма и гари", — предсказал метеоролог в беседе с ТАСС.

На Дальнем Востоке ликвидировали все лесные пожары

На Дальнем Востоке ликвидировали все лесные пожары

Синоптик пообещал, что погода на следующей неделе "поможет" тушить лесные пожары в Рязанской области. Начиная со вторника в регионе ожидается понижение температуры. И хотя сильного дождя и не прогнозируется, даже небольшие осадки посодействуют тушению огня. Похолодание будет постепенным и особенно ощутимым с 1 сентября, когда дневная температура опустится до 16 градусов.

Сильный запах гари жители районов юга и юго-запада Москвы заметили ещё 17 августа. Местами был виден лёгкий смог. Лайф показывал то самое возгорание, дым от которого накрыл столицу. Пару дней назад юго-запад Москвы вновь оказался в смоге. Это происходит из-за лесных пожаров, которые охватили Рязанскую область. Ранее сообщалось, что были локализованы пожары в Рязанской области, из-за которых наблюдается смог в столице.

Зафиксирован в семи районах: В Москве и области вновь усилился смог

Зафиксирован в семи районах: В Москве и области вновь усилился смог

Обложка ©

LIFE

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров