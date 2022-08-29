Британцы пожаловались, что Джонсон "отправил страну на тележке в ад"

Читателей британского издания The Daily Mail возмутила политика правительства Соединённого Королевства, из-за которой жители сталкиваются с падением уровня жизни и рекордным энергокризисом. Как отмечает газета, миллионы британских домохозяйств были предупреждены о том, что им следует готовиться к двузначным показателям инфляции и, как следствие, к крупнейшему падению уровня жизни с 1950-х годов.

"Это происходит на фоне предупреждений о том, что сбережения около шести миллионов британских домохозяйств могут быть уничтожены после того, как энергетический регулятор Ofgem повысил порог цен на 80%", — констатирует издание.

Публикация вызвала активный отклик читателей. Пользователи в комментариях раскритиковали работу уходящего в отставку премьер-министра Британии Бориса Джонсона.

"Великобритания теперь несостоявшееся государство. Джонсон отправил страну на тележке в ад", — расстраивается один из читателей.

"В то время как миллионы тратятся на преступников – нелегальных иммигрантов и выбрасываются на Украину, страдают граждане Великобритании. Британцы должны быть на первом месте, но вместо этого мы последние в очереди, тори должны войти в историю как самая антибританская партия из существующих", — сетует другой.

"Что за… на самом деле происходит в этой стране? Где наше правительство, что они делают?" — негодует ещё один комментатор.

Британцы с иронией обращают внимание на тот факт, что отопление и электричество стали роскошью, в следующие несколько месяцев "горячая еда и просмотр телевизора уже не должны восприниматься как должное". Читатели считают, что на самом деле всё самое худшее ещё впереди, так как люди "реально должны платить за это".

Ранее Джонсон заявлял, что последующие месяцы будут весьма тяжёлыми для жителей, а счета за электроэнергию побьют все рекорды. Он рассчитывает на то, что британцы выйдут из кризиса более сильными, а его преемник объявит о новых мерах финансовой поддержки.