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29 августа, 00:52

Возможную катастрофу на ЗАЭС поставили в один ряд с Чернобылем

Глава Запорожья Балицкий сравнил вероятную аварию на ЗАЭС с Чернобылем и Фукусимой

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий предупредил, что аварию, которая может произойти на Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ, по последствиям можно будет сопоставить с трагедиями Чернобыля и Фукусимы.

Своими опасениями Балицкий поделился в беседе с РИА "Новости". Балицкий привёл мнение экспертов, которые считают, что при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов перегреется активная зона. Это приведёт к тому, что разрушится реакторная установка и в атмосферу на сотни километров выбросятся радиоактивные вещества. Глава региона утверждает, что авария на станции станет настоящей катастрофой для всей Европы.

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"Авария в Чернобыле затронула десятки стран, а Запорожская атомная электростанция — самая крупная в Европе всё же, это все должны осознавать", — сказал Балицкий.

Пострадавшим от выброса радиации может оказаться не только Крымский канал, но и Чёрное море. Как полагает Балицкий, авария в итоге "коснётся многих стран".

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Ранее Балицкий сообщил, что Запорожская АЭС работает в обычном режиме, но власти региона готовы к любому развитию событий. Поэтому ими был разработан план эвакуации населения в случае такой необходимости. Он напомнил, что в результате обстрелов были повреждены вспомогательные системы обеспечения ЗАЭС, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара.

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ТАСС / Olexander Prokopenko

Дмитрий Алексиевич

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