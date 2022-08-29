Возможную катастрофу на ЗАЭС поставили в один ряд с Чернобылем

Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий предупредил, что аварию, которая может произойти на Запорожской АЭС из-за обстрелов ВСУ, по последствиям можно будет сопоставить с трагедиями Чернобыля и Фукусимы.

Своими опасениями Балицкий поделился в беседе с РИА "Новости". Балицкий привёл мнение экспертов, которые считают, что при отказе резервных дизель-генераторов и мобильных насосов перегреется активная зона. Это приведёт к тому, что разрушится реакторная установка и в атмосферу на сотни километров выбросятся радиоактивные вещества. Глава региона утверждает, что авария на станции станет настоящей катастрофой для всей Европы.

"Авария в Чернобыле затронула десятки стран, а Запорожская атомная электростанция — самая крупная в Европе всё же, это все должны осознавать", — сказал Балицкий.

Пострадавшим от выброса радиации может оказаться не только Крымский канал, но и Чёрное море. Как полагает Балицкий, авария в итоге "коснётся многих стран".