НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
29 августа, 01:39

Трасс намерена отнести Китай к угрожающим Британии странам

Трасс после избрания премьером готова назвать Китай угрозой безопасности Британии

<p>Лиз Трасс. Фото © ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN</p>

Лиз Трасс. Фото © ТАСС / EPA / TOLGA AKMEN

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пообещала в случае избрания её лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром страны объявить Китай угрозой безопасности Соединённого Королевства. Об этом со ссылкой на сподвижников британского министра утверждает The Times. Трасс, как сообщается, готова наделить Пекин схожим с Москвой статусом.

Кандидат в премьеры заверила, что готова переосмыслить внешнюю политику своей страны и принять новый Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, пишет газета. Последний раз похожий документ был опубликован в марте 2021 года.

Тогда Россия была названа "наиболее острой прямой угрозой Великобритании", в то время как Китай оказался охарактеризован как "самый значимый геополитический фактор в современном мире с большими последствиями для британских ценностей и интересов".

"Нет доверия": Протестующие с криками "Позор!" прервали речь Трасс

"Нет доверия": Протестующие с криками "Позор!" прервали речь Трасс

Ранее сообщалось, что читатели британской The Guardian резко отреагировали на статью, посвящённую нынешней главе МИД королевства. Многие пользователи в комментариях сошлись во мнении, что Трасс является оппортунисткой, лгуньей и пустышкой.

Дмитрий Алексиевич

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров