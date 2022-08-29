Трасс намерена отнести Китай к угрожающим Британии странам

Глава Министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс пообещала в случае избрания её лидером правящей Консервативной партии и премьер-министром страны объявить Китай угрозой безопасности Соединённого Королевства. Об этом со ссылкой на сподвижников британского министра утверждает The Times. Трасс, как сообщается, готова наделить Пекин схожим с Москвой статусом.

Кандидат в премьеры заверила, что готова переосмыслить внешнюю политику своей страны и принять новый Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики, пишет газета. Последний раз похожий документ был опубликован в марте 2021 года.

Тогда Россия была названа "наиболее острой прямой угрозой Великобритании", в то время как Китай оказался охарактеризован как "самый значимый геополитический фактор в современном мире с большими последствиями для британских ценностей и интересов".