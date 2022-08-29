В Амурской области пять человек погибли в ДТП, среди них — два ребёнка
На автодороге в Шимановском районе Амурской области произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. Погибло пять человек, об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Амурской области.
По данным ведомства, ДТП случилось 28 августа около 21:00 (04:00 мск), столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пять человек, в том числе два несовершеннолетних ребёнка, от полученных травм скончались. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.
Следственными органами возбуждено уголовное дело. Водитель грузового автомобиля задержан. Предварительно, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу движения.
Ранее Лайф писал, что скорая с беременной женщиной попала в смертельное ДТП под Красноярском. Погибла медсестра. Водитель медицинского автомобиля не уступил дорогу фуре, в итоге последняя протаранила служебную машину. Водителя и беременную пациентку доставили в больницу.
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