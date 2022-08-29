В Амурской области пять человек погибли в ДТП, среди них — два ребёнка

На автодороге в Шимановском районе Амурской области произошло ДТП с участием автомобилей Toyota Funcargo и Mitsubishi Fuso. Погибло пять человек, об этом сообщается в телеграм-канале Госавтоинспекции Амурской области.

По данным ведомства, ДТП случилось 28 августа около 21:00 (04:00 мск), столкнулись два автомобиля. В результате ДТП пять человек, в том числе два несовершеннолетних ребёнка, от полученных травм скончались. На месте работают сотрудники ГИБДД, следственно-оперативная группа.

Следственными органами возбуждено уголовное дело. Водитель грузового автомобиля задержан. Предварительно, причиной ДТП стал выезд на встречную полосу движения.