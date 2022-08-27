ВС России уничтожили с начала спецоперации 4397 украинских танков

С начала спецоперации на Украине российские военные ликвидировали свыше 5,2 тысячи танков, бронемашин и РСЗО ВСУ. Об этом говорится в ежедневной сводке Минобороны РФ о ходе "Операции Z".

"Всего с начала проведения СВО уничтожено 274 самолёта, 148 вертолётов, 1820 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4397 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3348 орудий полевой артиллерии и миномётов, а также 5084 единицы специальной военной автомобильной техники", — перечислили в ведомстве.