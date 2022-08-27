Латвийскому вратарю разрешили перейти в "Амур", несмотря на запрет властей Латвии
IIHF разрешил латышскому вратарю Калниньшу перейти в "Амур"
Международная федерация хоккея (IIHF) одобрила переход латвийского вратаря Яниса Калниньша в хабаровский "Амур", несмотря на запрет властей Латвии. Об этом сообщил генеральный директор клуба Роман Крамарь.
Таким образом, официальное одобрение от IIHF позволит голкиперу в следующем сезоне выступать в составе хабаровской команды в розыгрыше КХЛ.
Напомним, в начале июля о переходе Калниньша объявили в дальневосточном клубе. Однако до этого в Латвии приняли закон, запрещающий местным спортсменам выступать на соревнованиях в России.
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