WSJ: Ситуация вокруг Украины может укрепить отношения КНДР с Россией

Ситуация вокруг Украины создаёт возможность для КНДР укрепить свои отношения с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, Пхеньян планирует направить в Донецкую и Луганскую народные республики своих рабочих. При этом Россия может предоставить КНДР продвинутое вооружение и оборудование, укрепить торговлю между двумя странами, а также использовать право вето в Совете Безопасности ООН для того, чтобы не допустить ужесточения санкций в отношении КНДР.

"Для Северной Кореи поддержка Владимира Путина открывает дверь к уклонению от санкций, а также сотрудничеству в сфере секретных технологий", — цитирует газета слова Патрика Кронина, председателя отдела Азиатско-Тихоокеанской безопасности в Гудзоновском институте.

Газета напоминает, что Пхеньян одним из первых признал независимость ДНР и ЛНР, этот факт стал поводом для Украины разорвать дипломатические отношения с КНДР. Однако это даёт стране возможность отправлять рабочую силу в республики. По словам Патрисии Ким, сотрудницы вашингтонского Института Брукингса, в этих условиях Россия и КНДР могут противостоять санкциям и возглавляемому США "западному порядку".