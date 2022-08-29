Медведь задрал решившего порыбачить россиянина
На Камчатке рыбак погиб после нападения медведя
На Камчатке рыбак погиб в результате нападения медведя. По данному факту следователи проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.
По данным ведомства, тело 55-летнего мужчины нашли на берегу реки Паратунки в десяти километрах от села Николаевка Елизовского района.
"По предварительным данным, 24 августа текущего года житель села Николаевка с целью рыбного промысла уехал на лодке по реке Паратунка и не вернулся. При обнаружении потерпевшего на его теле выявлены множественные повреждения, полученные, предположительно, в результате нападения медведя", — уточнили в СК.
В ведомстве добавили, что рядом с телом мужчины нашли лодку, которая также была повреждена хищником. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Лайф писал, что на Камчатке в посёлке Усть-Камчатск спавшего в доме строителя среди ночи разбудил пробравшийся туда медведь. Мужчина чудом остался жив после встречи с диким зверем. Хищник смял железную дверь, разворотил всё на кухне, а потом добрался до спящего рабочего. Испуганный строитель смог убежать к соседям. Говорят, что он был сильно напуган и даже заикался.
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