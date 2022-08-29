Медведь задрал решившего порыбачить россиянина

На Камчатке рыбак погиб в результате нападения медведя. По данному факту следователи проводят проверку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

По данным ведомства, тело 55-летнего мужчины нашли на берегу реки Паратунки в десяти километрах от села Николаевка Елизовского района.

"По предварительным данным, 24 августа текущего года житель села Николаевка с целью рыбного промысла уехал на лодке по реке Паратунка и не вернулся. При обнаружении потерпевшего на его теле выявлены множественные повреждения, полученные, предположительно, в результате нападения медведя", — уточнили в СК.

В ведомстве добавили, что рядом с телом мужчины нашли лодку, которая также была повреждена хищником. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.