Европе пообещали холодную зиму на фоне "горячей политической осени"

"Неопределённость, политическая, экономическая, энергетическая, социальная и оборонная, всё больше сотрясает Европу. Это касается как членов Европейского союза, так и тех, кто ещё не вошёл в него или покинул ЕС по собственному желанию", — пишет автор материала, публицист Зоран Метер.

Он отмечает, что проблемы "более или менее" одинаковы везде: инфляция, дефицит энергоносителей и нестабильность снабжения, финансовое истощение из-за украинского конфликта. Всё больше европейских стран погружаются в политические кризисы, при этом для правящей элиты "бунт" недовольных граждан намного опаснее, чем борьба с политическими соперниками и идейными противниками. В необходимости личного самопожертвования легко убедить политиков, но очень трудно убедить в этом граждан с их резко выросшими расходами на жизнь, указывает Метер.