Европе пообещали холодную зиму на фоне "горячей политической осени"
Geopolitika.news: Европе предрекли "горячую осень" из-за недальновидности политических элит
Европу во многом из-за глупости и ограниченности стратегического видения политиков ожидают "горячая политическая осень" и "холодная, полная неопределённости зима". Такое предупреждение содержится в статье хорватского издания Geopolitika.news.
"Неопределённость, политическая, экономическая, энергетическая, социальная и оборонная, всё больше сотрясает Европу. Это касается как членов Европейского союза, так и тех, кто ещё не вошёл в него или покинул ЕС по собственному желанию", — пишет автор материала, публицист Зоран Метер.
Он отмечает, что проблемы "более или менее" одинаковы везде: инфляция, дефицит энергоносителей и нестабильность снабжения, финансовое истощение из-за украинского конфликта. Всё больше европейских стран погружаются в политические кризисы, при этом для правящей элиты "бунт" недовольных граждан намного опаснее, чем борьба с политическими соперниками и идейными противниками. В необходимости личного самопожертвования легко убедить политиков, но очень трудно убедить в этом граждан с их резко выросшими расходами на жизнь, указывает Метер.
Накануне, напомним, стоимость газа в Европе достигла отметки 3500 долларов за одну тысячу кубометров. Рост цен на голубое топливо продолжается на фоне объявления "Газпрома" о приостановке на трое суток — с 31 августа по 2 сентября — прокачки газа по "Северному потоку". Связаны такие меры с техническим обслуживанием единственной газовой турбины на станции "Портовая".
ТАСС / Михаил Терещенко