Макрон решил не участвовать в похоронах Синдзо Абэ

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от участия в государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого в начале июля. Издание Sankei со ссылкой на французские правительственные источники сообщает, что решение французского лидера связано с его загруженностью делами внутри страны.

По данным газеты, сейчас прорабатывается вариант с отправлением в Токио кого-либо из бывших президентов республики — Николя Саркози или Франсуа Олланда. Церемония государственных похорон Абэ назначена на 27 сентября, она пройдёт на арене "Ниппон будокан" в японской столице. На мероприятие предполагается позвать порядка шести тысяч человек.