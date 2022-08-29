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29 августа, 03:37

Макрон решил не участвовать в похоронах Синдзо Абэ

Макрон отказался от участия в похоронах бывшего премьера Японии Абэ из-за занятости

Президент Франции Эмманюэль Макрон отказался от участия в государственных похоронах бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, убитого в начале июля. Издание Sankei со ссылкой на французские правительственные источники сообщает, что решение французского лидера связано с его загруженностью делами внутри страны.

По данным газеты, сейчас прорабатывается вариант с отправлением в Токио кого-либо из бывших президентов республики — Николя Саркози или Франсуа Олланда. Церемония государственных похорон Абэ назначена на 27 сентября, она пройдёт на арене "Ниппон будокан" в японской столице. На мероприятие предполагается позвать порядка шести тысяч человек.

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На церемонию, как ожидается, прибудут премьер-министр Индии Нарендра Моди, вице-президент США Камала Харрис, глава Правительства Южной Кореи Хан Док Су, бывший американский президент Барак Обама. Вероятен приезд экс-канцлера Германии Ангелы Меркель и главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

Ранее в издании Sankei появилось сообщение о том, что Япония не позволит президенту РФ Владимиру Путину присутствовать на государственных похоронах Синдзо Абэ из-за санкций. Отмечается, что Токио не намерен ослаблять ограничения из-за въезда в страну российского лидера, если Путин захочет присутствовать на похоронах политика, которого он хорошо знал.

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На бывшего премьер-министра Японии во время предвыборного выступления в городе Нара было совершено покушение, это произошло 8 июля. Политик получил ранение груди, его госпитализировали с кровотечением, но спасти не смогли, Абэ скончался. Нападавшим оказался бывший моряк — 41-летний Тэцуя Ямагами. На допросе злоумышленник заявил, что был "недоволен" политиком и "хотел его убить". Позднее он проговорился, что его первоначальной целью был другой человек. 23 июля стало известно, что убийца экс-премьера Японии Синдзо Абэ заключён под стражу. Частные похороны политика уже состоялись 12 июля, его тело кремировано.

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ТАСС / EPA / RONALD WITTEK

Иван Косицын

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