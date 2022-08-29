Япония заявила об обеспокоенности в связи с российскими учениями "Восток-2022"

Российские стратегические командно-штабные учения (СКШУ) "Восток-2022" навели тревогу на Японию — генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что Токио с обеспокоенностью следит за их проведением, сообщает ТАСС.

О предстоящих с 1 по 7 сентября военных учениях ранее сообщило Минобороны России, они пройдут на семи полигонах Восточного военного округа. Участие в них примет более 50 тысяч человек.

"После того как Минобороны РФ 26 июля объявило о проведении учений в районе, включающем в себя четыре северных острова, мы по дипломатическим каналам выразили протест российской стороне, поскольку это не соответствует нашей позиции по этим островам. Также мы решительно потребовали исключить из района проведения учений четыре северных острова", — сказал японский чиновник, подразумевая под "северными островами" южные Курильские острова.

Япония, по словам Мацуно, обеспокоена проведением российских учений, пока на Украине проводится военная спецоперация, и продолжает следить за действиями российских военных. По словам высокопоставленного спикера, Токио намерен "реагировать надлежащим образом", в том числе вести сбор имеющей к этому отношение информации.