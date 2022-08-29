"Серьёзная проблема": Власти готовы отключить британцам электричество без всякого предупреждения

Власти Великобритании предпочитают не распространяться о перспективах отключения электроэнергии предстоящей зимой. Об этом со ссылкой на исполнительного директора компании London Energy Consulting Дэвида Кокса сообщает Bloomberg.

"У нас может не хватать газа до такой степени, что в стране отключат электроэнергию. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьёзная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает", — приводит агентство слова эксперта.

Специалист полагает, что Евросоюз не будет способен помочь британцам из-за собственных проблем, которые ожидаются в этой же сфере. Единственным выходом из положения, по мнению Кокса, является государственная помощь либо энергокомпаниям для снижения тарифной цены за электроэнергию, либо целевая поддержка нуждающихся.