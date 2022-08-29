В Запорожской области допустили срыв Киевом миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Власти Запорожской области готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обеспечить безопасность её участников. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.

"Мы готовы к приёму миссии МАГАТЭ, готовы обеспечить им полную безопасность со своей стороны, готовы обеспечить им доступ на станцию и прилегающую территорию", — приводит его слова РИА "Новости".

Балицкий добавил, что участники миссии смогут оценить реальную ситуацию на станции, осмотреть места прилётов, убедиться, что обстрелы идут с подконтрольной Киеву территории, а на самой АЭС нет тяжёлого оружия. Главный вопрос в том, готова ли Украина обеспечить режим тишины на время пребывания миссии, уточнил он. При этом глава администрации уверен, что Киев сделает всё, чтобы не допустить приезда представителей МАГАТЭ на станцию.