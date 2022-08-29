В Запорожской области допустили срыв Киевом миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Глава Запорожья Балицкий не исключил, что Украина сорвёт визит миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Власти Запорожской области готовы принять миссию МАГАТЭ на Запорожскую АЭС и обеспечить безопасность её участников. Об этом заявил глава администрации региона Евгений Балицкий.
"Мы готовы к приёму миссии МАГАТЭ, готовы обеспечить им полную безопасность со своей стороны, готовы обеспечить им доступ на станцию и прилегающую территорию", — приводит его слова РИА "Новости".
Балицкий добавил, что участники миссии смогут оценить реальную ситуацию на станции, осмотреть места прилётов, убедиться, что обстрелы идут с подконтрольной Киеву территории, а на самой АЭС нет тяжёлого оружия. Главный вопрос в том, готова ли Украина обеспечить режим тишины на время пребывания миссии, уточнил он. При этом глава администрации уверен, что Киев сделает всё, чтобы не допустить приезда представителей МАГАТЭ на станцию.
Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси анонсировал приезд миссии организации на Запорожскую АЭС уже на этой неделе. По словам руководителя, он гордится тем, что возглавляет эту миссию.
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