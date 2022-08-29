Уже 1 сентября в Москву придёт "глубокая осень"

Аномальное похолодание на 15–18 градусов придёт в Москву с 1 сентября. Температура днём будет около 15 градусов тепла, что соответствует показателям "глубокой осени". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

"В четверг будет значительное похолодание. Если сравнить с погодой в воскресенье, то температура понизится сразу на 15–18 градусов. Будет максимум 15 градусов в Москве, по области — 12–17 градусов. 2 сентября ночью прогнозируется 3–8 градусов, а днём — не выше 15 градусов", — пояснил синоптик.

Вильфанд отметил, что такой температурный фон на три градуса ниже климатической нормы и соответствует концу второй декады сентября. Метеоролог добавил, что начало недели в столице будет ещё тёплым — примерно 27–29 градусов тепла. Однако станет облачнее и пройдут кратковременные дожди, прогремят грозы. А уже в среду температура понизится до 21–23 градусов тепла.