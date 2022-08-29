Мариупольский офис СБУ в 2019 году посетил человек по фамилии Вовк
Человек с фамилией Вовк посещал офис бывшего управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе, но, как пишет РИА "Новости", инициалы и пол его неизвестен.
Отметка в журнале бывшего офиса СБУ в Мариуполе. Фото © Telegram-канал РИА "Новости"
В журнале указывается, что этот человек находился в управлении на улице Георгиевской 27 декабря 2019 года свыше восьми часов: с 9:13 до 17:15. Другие подробности этого визита неизвестны.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей была гражданка Незалежной Наталья Вовк. По данным силовиков, украинка прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после убийства скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как Вовк въезжала на территорию РФ и заселялась в дом журналистки.
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