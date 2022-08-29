Мариупольский офис СБУ в 2019 году посетил человек по фамилии Вовк

Человек с фамилией Вовк посещал офис бывшего управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Мариуполе, но, как пишет РИА "Новости", инициалы и пол его неизвестен.

В журнале указывается, что этот человек находился в управлении на улице Георгиевской 27 декабря 2019 года свыше восьми часов: с 9:13 до 17:15. Другие подробности этого визита неизвестны.