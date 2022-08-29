СЦКК ДНР: Украинские войска за 20 минут обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ нанесли четыре артиллерийских удара по территории Донецкой Народной Республики за 20 минут, под обстрелом оказались Донецк и Макеевка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В 6:30 под огнём оказался Киевский район Донецка, по нему выпустили пять снарядов "натовского" калибра — 155 мм. В 6:35 и 6:50 украинские силовики выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Червоногвардейскому району Макеевки. Кроме того, удары пришлись также на Кировский район Донецка.

О пострадавших и повреждениях на данный момент информации не приводится.