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29 августа, 05:17

СЦКК ДНР: Украинские войска за 20 минут обстреляли Донецк и Макеевку

ВСУ нанесли четыре артиллерийских удара по территории Донецкой Народной Республики за 20 минут, под обстрелом оказались Донецк и Макеевка. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

В 6:30 под огнём оказался Киевский район Донецка, по нему выпустили пять снарядов "натовского" калибра — 155 мм. В 6:35 и 6:50 украинские силовики выпустили пять снарядов калибра 155 мм по Червоногвардейскому району Макеевки. Кроме того, удары пришлись также на Кировский район Донецка.

О пострадавших и повреждениях на данный момент информации не приводится.

Украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС и Новую Каховку, в городе пожар

Украинские военные обстреляли Каховскую ГЭС и Новую Каховку, в городе пожар

Лайф напоминает, что вечером 28 августа украинские военные ударили по жилым кварталам Энергодара. Снаряды прилетели в многоэтажные дома. После обстрела помимо жилых зданий загорелись и припаркованные во дворах машины.

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ТАСС / Владимир Гердо

Юлия Коновалова

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