Эксперт Баранец назвал позором поломку нового британского авианосца Prince of Wales

Поломка новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales у берегов Англии является позором для Лондона. Об этом в беседе с Лайфом рассказал военный обозреватель "Комсомольской правды" Виктор Баранец.

"Такого позора ещё никогда не было. В данном случае машина новая. Конечно, её пытались довести до ума, но где-то чего-то недоглядели. Безусловно, для команды это тоже позор", — сказал он.

По словам эксперта, в мире существует десяток стран, которые владеют авианосцами и с ними постоянно случаются какие-либо чрезвычайные происшествия. Например, французский авианосец "Шарль де Голль" однажды в походе потерял винт. В случае с британским Prince of Wales могут быть разные причины поломки. Баранец также добавил, что и у США есть знаменитый корабль стоимостью 13 миллиардов долларов, который в первом же плавании смог опозориться.