Турция в пять раз увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы

Турция в соответствии с правами, указанными в Конвенции Монтрё, увеличит стоимость прохода через проливы Босфор и Дарданеллы в пять раз. Об этом пишет газета Sabah.

"Турция в соответствии с правами, предоставленными ей Конвенцией Монтрё, в пять раз увеличит плату за транзит через проливы. Платёжная система обмена валюты, которая была установлена с 75-процентным дисконтом в 1983 году, была отменена", — говорится в публикации.

Благодаря ликвидации прежней системы взимания платы, установленной 39 лет назад, будет устранена "несправедливость", пишет издание. Нововведения вступят в силу 7 октября 2022 года. Будет увеличен размер оплаты за маяк, эвакуацию и медицинское обслуживание, что принесёт дополнительные 40 миллионов долларов.