Страны Балтии внесли в ЕК предложения по новому пакету санкций против России

Страны Балтии подготовили конкретные предложения для Еврокомиссии по восьмому пакету антироссийских санкций. Об этом заявил глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу.

"Мы, по крайней мере, хотим, чтобы он был принят как можно раньше. Мы уже внесли в комиссию конкретные предложения по этому вопросу", — сказал министр в интервью изданию Die Welt.

Касаются ограничения сфер энергетики, торговли и системы SWIFT. Также было предложено внести в ограничительные списки ещё больше людей и организаций. Ранее принятые рестрикции "действуют, но этого недостаточно", уверен Рейнсалу. При этом он подтвердил, что введённые ограничения негативно сказываются и на европейцах, но лишь "в краткосрочной перспективе".

"Если мы не готовы сейчас перенести небольшой ущерб, то в будущем наши экономики пострадают ещё сильнее. Необходимо выдержать и даже вводить более жёсткие санкции", — добавил глава МИД.