Стало известно, во сколько россиянам в этом году обойдутся домашние заготовки

Спрос на товары для домашних заготовок в августе нынешнего года вырос на 124% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. К такому выводу пришли аналитики онлайн-сервиса доставки продуктов и товаров "Сбермаркет" после анализа данных о заказах банок, крышек и необходимых для консервации ингредиентов. Тренд подтверждается спросом на такие товары, как уксус и перец горошком, покупки которых увеличились почти в два раза. Результаты исследования есть в распоряжении Лайфа.

В августе традиционно созревает урожай овощей — огурцов и помидоров. В связи с этим их цена падает до минимальных показателей. Именно на этот месяц традиционно приходится пик заготовки солений. Так, в этом году спрос на крышки в августе по сравнению с июнем вырос в 12 раз. Чаще всего покупают литровые банки, за ними идут небольшие объёмы — по 450 и 250 мл. А классические трёхлитровые банки россияне закупают гораздо реже.

"Сбермаркет" проанализировал также цены на необходимые для консервации ингредиенты в магазинах по всей России. Заготовка банки огурцов объёмом в один литр обойдётся в августе этого года в среднем в 86 рублей, а помидоров — в 99 рублей.

Для консервирования огурцов необходимы банка, крышка, соль, чеснок, укроп, перец горошком, лавровый лист, уксус и сами огурцы. Если семья самостоятельно выращивает овощи и не покупает их для заготовок, то литровая банка соленья из огурцов будет стоить для неё примерно в два раза дешевле. Чтобы законсервировать помидоры, потребуются также банка с крышкой, соль, сахар, чеснок, укроп, перец горошком, лавровый лист, уксус и помидоры. Владельцам собственного урожая томатов в этом случае удастся сэкономить 59 рублей.

Однако, когда нет собственного огорода, сэкономить можно за счёт скидок на ингредиенты. Максимальные скидки на необходимые для солений товары в "Сбермаркете" достигают 90%. Если выбрать всё по акции, то средняя экономия на корзину составит 22%. Литровая банка огурцов обойдётся в 69 рублей, помидоров — в 75. К тому же "Сбермаркет" недавно снизил цены на ряд продуктов, сделав их дешевле, чем на полке в супермаркете. Так что теперь ингредиенты для заготовок и другие товары можно купить ещё выгоднее. Такие позиции вынесены в отдельную категорию "Дешевле, чем в магазине" и доступны в магазинах METRO, "Лента", "Ашан", "Вкусвилл" и "Магнит", на сайте "Сбермаркет" и в мобильном приложении. Также на "Сбермаркете" сейчас действуют специальные скидки на огурцы и помидоры. Так, в сети "Ашан" сейчас действует скидка 30% на розовые помидоры и 25% — на короткоплодные огурцы.