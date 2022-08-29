Испортившему картину ученицы Малевича охраннику назначили лечение и обязательные работы

Суд в Екатеринбурге приговорил бывшего охранника Ельцин-центра Александра Васильева к 180 часам обязательных работ за пририсованные глаза на картине "Три фигуры" ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Суд в Екатеринбурге выносит приговор охраннику Ельцин-центра. Видео © Telegram-канал / SHOT

По словам судьи, сотрудник ЧОП продемонстрировал пренебрежительное отношение к окружающим и общественным интересам, пририсовав ручкой глаза на картине. Согласно приговору, Васильева также отправят на принудительное лечение. Сам бывший охранник в суд не явился.