Испортившему картину ученицы Малевича охраннику назначили лечение и обязательные работы
Суд назначил 180 часов обязательных работ охраннику, испортившему картину ученицы Малевича
Суд в Екатеринбурге приговорил бывшего охранника Ельцин-центра Александра Васильева к 180 часам обязательных работ за пририсованные глаза на картине "Три фигуры" ученицы Казимира Малевича Анны Лепорской. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Суд в Екатеринбурге выносит приговор охраннику Ельцин-центра. Видео © Telegram-канал / SHOT
По словам судьи, сотрудник ЧОП продемонстрировал пренебрежительное отношение к окружающим и общественным интересам, пририсовав ручкой глаза на картине. Согласно приговору, Васильева также отправят на принудительное лечение. Сам бывший охранник в суд не явился.
Лайф рассказывал, что инцидент в Ельцин-центре произошёл в начале декабря прошлого года. Картина из коллекции Третьяковской галереи стоимостью 75 миллионов рублей являлась частью выставки "Мир как беспредметность. Рождение нового искусства". Сначала считалось, что чернила проникли в слой краски, реставрационные работы оценивали в 250 тысяч рублей.
Кадр из видео Telegram-канала / SHOT