СМИ: Турция обратится в НАТО из-за действий ПВО Греции

Анкара намерена обратиться в НАТО из-за ситуации с якобы использованием Грецией комплекса С-300 против турецких истребителей F-16. Об этом пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на высокопоставленный источник в службе безопасности.

"Это будет обсуждаться на встречах как с США, так и с НАТО. В самолётах есть функция записи и есть записи, доказательства будут переданы в соответствующие инстанции", — пишет издание.

Греция, заметил собеседник газеты, преследует самолёты страны НАТО, в то время как Анкаре запрещают использовать вооружение российского производства.