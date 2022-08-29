СМИ: Турция обратится в НАТО из-за действий ПВО Греции
Yeni Şafak: Турция обсудит с НАТО инцидент с сопровождением её самолётов ПВО Греции
Анкара намерена обратиться в НАТО из-за ситуации с якобы использованием Грецией комплекса С-300 против турецких истребителей F-16. Об этом пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на высокопоставленный источник в службе безопасности.
"Это будет обсуждаться на встречах как с США, так и с НАТО. В самолётах есть функция записи и есть записи, доказательства будут переданы в соответствующие инстанции", — пишет издание.
Греция, заметил собеседник газеты, преследует самолёты страны НАТО, в то время как Анкаре запрещают использовать вооружение российского производства.
Напомним, ранее Греция навела ракету из зенитно-ракетных комплексов С-300 на турецкие истребители F-16, выполняющие разведывательную миссию в десяти тысячах футов к западу от острова Родос. Источник в Минобороны Турции добавил, что "враждебные действия" не помешали самолётам выполнить запланированные задачи и благополучно вернуться на базы.