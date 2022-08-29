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29 августа, 06:21

СМИ: Турция обратится в НАТО из-за действий ПВО Греции

Yeni Şafak: Турция обсудит с НАТО инцидент с сопровождением её самолётов ПВО Греции

Анкара намерена обратиться в НАТО из-за ситуации с якобы использованием Грецией комплекса С-300 против турецких истребителей F-16. Об этом пишет газета Yeni Şafak со ссылкой на высокопоставленный источник в службе безопасности.

"Это будет обсуждаться на встречах как с США, так и с НАТО. В самолётах есть функция записи и есть записи, доказательства будут переданы в соответствующие инстанции", — пишет издание.

Греция, заметил собеседник газеты, преследует самолёты страны НАТО, в то время как Анкаре запрещают использовать вооружение российского производства.

В Греции обвинили Турцию в провокации ради выяснения координат С-300 на Крите

В Греции обвинили Турцию в провокации ради выяснения координат С-300 на Крите

Напомним, ранее Греция навела ракету из зенитно-ракетных комплексов С-300 на турецкие истребители F-16, выполняющие разведывательную миссию в десяти тысячах футов к западу от острова Родос. Источник в Минобороны Турции добавил, что "враждебные действия" не помешали самолётам выполнить запланированные задачи и благополучно вернуться на базы.

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Wikipedia

Артур Лапсаков

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