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29 августа, 06:10

Боррель уверен, что полный запрет выдачи виз россиянам не получит поддержки в ЕС

Полный запрет на выдачу шенгенских виз для россиян не получит в Евросоюзе полную поддержку. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

"С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам — не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку [в ЕС]", — сказал он.

Однако Боррель уверен, что необходимо ввести более избирательный подход к выдаче виз. Например, их не стоит выдавать олигархам. По его словам, министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят данный вопрос и выработают сбалансированное решение.

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Разговоры о визовых ограничениях для россиян начались в Евросоюзе после соответствующего предложения президента Украины Владимира Зеленского. Однако идею поддержали не все. Против выступили Германия, Швеция, сам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и даже Госдеп США. Тем временем позицию запрета поддержала Чехия, а Эстония пошла на опережение и уже перестала впускать россиян с визами, но только с теми, которые сама же и выдавала. Также приём заявлений на выдачу "шенгенов" сократит Финляндия.

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Twitter / Josep Borrell Fontelles

Светлана Оперук

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