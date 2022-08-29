Боррель уверен, что полный запрет выдачи виз россиянам не получит поддержки в ЕС
Полный запрет на выдачу шенгенских виз для россиян не получит в Евросоюзе полную поддержку. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.
"С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам — не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку [в ЕС]", — сказал он.
Однако Боррель уверен, что необходимо ввести более избирательный подход к выдаче виз. Например, их не стоит выдавать олигархам. По его словам, министры иностранных дел стран Европейского союза обсудят данный вопрос и выработают сбалансированное решение.
Разговоры о визовых ограничениях для россиян начались в Евросоюзе после соответствующего предложения президента Украины Владимира Зеленского. Однако идею поддержали не все. Против выступили Германия, Швеция, сам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и даже Госдеп США. Тем временем позицию запрета поддержала Чехия, а Эстония пошла на опережение и уже перестала впускать россиян с визами, но только с теми, которые сама же и выдавала. Также приём заявлений на выдачу "шенгенов" сократит Финляндия.
Twitter / Josep Borrell Fontelles