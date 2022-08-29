Боррель уверен, что полный запрет выдачи виз россиянам не получит поддержки в ЕС

Полный запрет на выдачу шенгенских виз для россиян не получит в Евросоюзе полную поддержку. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью австрийской телерадиокомпании ORF.

"С моей точки зрения, полный запрет для всех россиян по любым причинам — не самая хорошая идея. Я не думаю, что разрыв отношений с гражданским населением России поможет. И не считаю, что эта идея получит единогласную поддержку [в ЕС]", — сказал он.