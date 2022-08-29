Поляки вспомнили коммунистические времена, встав в очередь за углём

Жители польского города Люблина стали выстраиваться в очередь к шахтам после запрета на импорт угля из России. Об этом пишет агентство Reuters.

Перед шахтой Lubelski Wegiel Bogdanka замечены десятки автомобилей местных жителей, которые опасаются дефицита угля предстоящей зимой. По данным агентства, ожидание в очереди может растянуться даже на сутки.

"Это за гранью воображения. Я помню времена коммунизма, но мне и в голову не приходило, что мы можем вернуться к чему-то ещё худшему", — рассказал один из стоявших в очереди.