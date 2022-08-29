Убийство Дугиной вместе с Вовк готовил ещё один участник украинской ДРГ
ФСБ установила ещё одного участника украинской ДРГ, готовившего убийство Дугиной
Убийство российской журналистки Дарьи Дугиной вместе с украинкой Натальей Вовк готовил участник диверсионно-террористической группы Украины. По данным Центра общественных связей ФСБ РФ, он покинул Россию за день до преступления.
"Установлено, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве ещё один член украинской диверсионно-террористической группы – гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович 1978 года рождения", — сказано в записи.
Прибыл в РФ он через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул страну за день до подрыва машины Дугиной, добавили в ФСБ. Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Помимо того, они вместе собирали самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.
Напомним, в ночь на 21 августа в Подмосковье взорвали автомобиль Land Cruiser Prado, в котором находилась 29-летняя дочь философа и политолога Александра Дугина Дарья. 22 августа в ФСБ сообщили, что покушение на Дугину подготовили украинские спецслужбы, а исполнительницей была гражданка Незалежной Наталья Вовк. По данным силовиков, украинка прибыла в Россию 23 июля с несовершеннолетней дочерью, а после убийства скрылась в Эстонии. ФСБ показала также видео, как Вовк въезжала на территорию РФ и заселялась в дом журналистки.
Позднее австрийское издание Exxpress сообщило об убийстве украинки Натальи Вовк, подозреваемой в подрыве машины журналистки Дарьи Дугиной в Подмосковье. При этом оно опубликовало в качестве доказательств фотографию убитой два года назад в Москве невесты. Газета утверждала, что Вовк якобы нашли мёртвой на съёмной квартире с семнадцатью ножевыми ранениями на теле и листком бумаги в руке. В МИД Австрии эту информацию опровергли.
ТАСС / Сергей Бобылев