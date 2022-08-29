Убийство Дугиной вместе с Вовк готовил ещё один участник украинской ДРГ

Убийство российской журналистки Дарьи Дугиной вместе с украинкой Натальей Вовк готовил участник диверсионно-террористической группы Украины. По данным Центра общественных связей ФСБ РФ, он покинул Россию за день до преступления.

"Установлено, что убийство Дугиной вместе с Вовк готовил в Москве ещё один член украинской диверсионно-террористической группы – гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович 1978 года рождения", — сказано в записи.

Прибыл в РФ он через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул страну за день до подрыва машины Дугиной, добавили в ФСБ. Цыганенко обеспечил Вовк поддельными автомобильными номерами и документами на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко. Помимо того, они вместе собирали самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы.