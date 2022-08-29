Два пилота Air France затеяли драку в кабине самолёта прямо во время рейса

Два пилота авиакомпании Air France были отстранены от работы после драки в кабине. По данным The Guardian, инцидент произошёл на рейсе Женева — Париж ещё в июне, но стало известно о нём только сейчас.

По некоторым данным, командир и второй пилот поругались сразу после взлёта, схватили друг друга за воротники — и в итоге один ударил другого. Разнимать дебоширов пришлось бортпроводникам, а один из них остался в кабине пилотов до конца полёта, чтобы приглядывать за ними.

Несмотря на конфликт на борту, лайнер благополучно сел в аэропорту назначения, а вот пилотов-драчунов отстранили. Их дальнейшую профессиональную судьбу решит специальная комиссия.