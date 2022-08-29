Два пилота Air France затеяли драку в кабине самолёта прямо во время рейса
Два пилота авиакомпании Air France были отстранены от работы после драки в кабине. По данным The Guardian, инцидент произошёл на рейсе Женева — Париж ещё в июне, но стало известно о нём только сейчас.
По некоторым данным, командир и второй пилот поругались сразу после взлёта, схватили друг друга за воротники — и в итоге один ударил другого. Разнимать дебоширов пришлось бортпроводникам, а один из них остался в кабине пилотов до конца полёта, чтобы приглядывать за ними.
Несмотря на конфликт на борту, лайнер благополучно сел в аэропорту назначения, а вот пилотов-драчунов отстранили. Их дальнейшую профессиональную судьбу решит специальная комиссия.
Напомним, что в начале этого года на борту самолёта авиакомпании "Аэрофлот", который летел в Москву с Мальдив, произошёл скандал с участием Анастасии Волочковой. В аэропорту прибытия балерину и её спутника встретили сотрудники полиции. Лайф публиковал видео конфликта, который, по некоторым данным, длился три из восьми часов полёта.