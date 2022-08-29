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29 августа, 07:16

Рогов: 98% участков в Запорожье готовы к проведению референдума

Готовность участков для проведения референдума в Запорожской области составляет от 95% до 98%. Об этом в телеграм-канале сообщил член совета администрации региона Владимир Рогов.

"Территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии готовы к проведению голосования практически полностью. Готовность участков — от 95% до 98%", — написал он.

По словам Рогова, на территории этих пунктов уже завершаются ремонтные работы, а также обеспечена безопасность проведения голосования.

Референдум о воссоединении Запорожской области с Россией пройдёт в очном формате

Референдум о воссоединении Запорожской области с Россией пройдёт в очном формате

Напомним, в конце июля в Запорожской области подписали указ о создании избиркома для проведения референдума о вхождении в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщал, что голосование по инициативе жителей области пройдёт осенью, а пока ведётся подготовительная работа. А 8 августа власти Запорожья подписали распоряжение о подготовке к проведению референдума.

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ТАСС / АР

Светлана Оперук

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