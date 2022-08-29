Рогов: 98% участков в Запорожье готовы к проведению референдума

Готовность участков для проведения референдума в Запорожской области составляет от 95% до 98%. Об этом в телеграм-канале сообщил член совета администрации региона Владимир Рогов.

"Территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии готовы к проведению голосования практически полностью. Готовность участков — от 95% до 98%", — написал он.