Рогов: 98% участков в Запорожье готовы к проведению референдума
Готовность участков для проведения референдума в Запорожской области составляет от 95% до 98%. Об этом в телеграм-канале сообщил член совета администрации региона Владимир Рогов.
"Территориальные избирательные комиссии и участковые избирательные комиссии готовы к проведению голосования практически полностью. Готовность участков — от 95% до 98%", — написал он.
По словам Рогова, на территории этих пунктов уже завершаются ремонтные работы, а также обеспечена безопасность проведения голосования.
Напомним, в конце июля в Запорожской области подписали указ о создании избиркома для проведения референдума о вхождении в состав России. Глава администрации региона Евгений Балицкий сообщал, что голосование по инициативе жителей области пройдёт осенью, а пока ведётся подготовительная работа. А 8 августа власти Запорожья подписали распоряжение о подготовке к проведению референдума.
ТАСС / АР