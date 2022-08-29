В МИД Франции заявили о "европейской солидарности" с ФРГ на фоне нехватки газа
Во Франции заявили о готовности поставлять газ ФРГ в обмен на электроэнергию
Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун заявила о готовности Парижа обеспечить Берлину поставки газа в обмен на электроэнергию и назвала это "примером европейской солидарности".
"Германия нам поставляет электроэнергию, потому что она нам необходима, а мы обязались поставлять ей газ", — сказала Бун в эфире телеканала France 2.
Госсекретарь также отметила, что и другие страны Евросоюза планируют действовать сообща, чтобы в перспективе сократить топливную зависимость от РФ и оптимизировать энергопотребление.
Ранее премьер-министр Франции Элизабет Борн пообещала не допустить взрыва цен на электроэнергию. По её словам, власти страны намерены принять конкретные меры для защиты самых уязвимых слоёв населения.