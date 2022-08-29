В МИД Франции заявили о "европейской солидарности" с ФРГ на фоне нехватки газа

Госсекретарь по делам Европы при МИД Франции Лоуренс Бун заявила о готовности Парижа обеспечить Берлину поставки газа в обмен на электроэнергию и назвала это "примером европейской солидарности".

"Германия нам поставляет электроэнергию, потому что она нам необходима, а мы обязались поставлять ей газ", — сказала Бун в эфире телеканала France 2.

Госсекретарь также отметила, что и другие страны Евросоюза планируют действовать сообща, чтобы в перспективе сократить топливную зависимость от РФ и оптимизировать энергопотребление.