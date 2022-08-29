Джабаров: Европа в русофобском угаре готова стрелять себе в ноги, чтобы сделать РФ больнее

Власти Евросоюза готовы на любые шаги, лишь бы сделать России побольнее, но последствия вводимых санкций могут быть катастрофическими для самой Европы. Об этом заявил первый замглавы Комитета по международным делам Совета Федерации Владимир Джабаров.

"Европа в русофобском угаре готова стрелять себе и в ноги, и в руки, и вообще куда угодно, лишь бы России сделать побольнее. Приняли семь пакетов санкций, готовят восьмой. А вредная Россия не сдаётся", — написал он в телеграм-канале.

Парламентарий обратил внимание, что "время неумолимо тикает". По его словам, лучше сидеть зимой в тёплой отапливаемой квартире с заполненным продуктами холодильником и держать под окнами заправленную бензином "Ладу", чем околевать в европейском городе от холода, с перебоями поставок продуктов и замёрзшим у дома "мерседесом" с пустым бензобаком.

Санкции оказывают негативное влияние на российскую экономику, признал Джабаров, однако не сокрушительное и не смертельное, а страны ЕС столкнулись с проблемами, которые могут стать катастрофическими. Рано или поздно, уверен сенатор, европейцы зададут вопрос правительствам: зачем жертвовать благосостоянием своего народа ради поддержки Украины?