В Кремле рассказали, что может снизить военную напряжённость в районе Запорожской АЭС

Всем государствам необходимо оказать давление на Украину, чтобы Киев перестал обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Военную напряжённость может снизить давление на украинскую сторону с тем, чтобы она прекратила обстрелы этой и прилегающей территории", — подчеркнул представитель Кремля.