В Кремле рассказали, что может снизить военную напряжённость в районе Запорожской АЭС
Песков призвал оказать давление на Украину, чтобы Киев прекратил обстрел ЗАЭС
Всем государствам необходимо оказать давление на Украину, чтобы Киев перестал обстреливать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС). Об этом в ходе общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Военную напряжённость может снизить давление на украинскую сторону с тем, чтобы она прекратила обстрелы этой и прилегающей территории", — подчеркнул представитель Кремля.
Ранее Песков заявил, что Россия будет обеспечивать безопасность миссии МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Представитель Кремля отметил, что Москва заинтересована в этой миссии и принимала участие в её подготовке.
ТАСС / AP