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29 августа, 09:40

Российские военные за сутки поразили девять пунктов управления украинских силовиков

Российские военные за сутки поразили девять пунктов управления украинских силовиков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что удары были осуществлены оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

"Продолжается нанесение ударов <...> по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Артёмовск, Райгородок, Славянск и Никольское в Донецкой Народной Республике, Камышеваха и Веселянка в Запорожской области, Николаев и Партизанское в Николаевской области", — сказал Конашенков.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Никита Осипов

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