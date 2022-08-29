Российские военные за сутки поразили девять пунктов управления украинских силовиков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что удары были осуществлены оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.

"Продолжается нанесение ударов <...> по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Артёмовск, Райгородок, Славянск и Никольское в Донецкой Народной Республике, Камышеваха и Веселянка в Запорожской области, Николаев и Партизанское в Николаевской области", — сказал Конашенков.