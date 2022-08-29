Российские военные за сутки поразили девять пунктов управления украинских силовиков
Российские военные за сутки поразили девять пунктов управления украинских силовиков. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков. Он уточнил, что удары были осуществлены оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией.
"Продолжается нанесение ударов <...> по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населённых пунктов Константиновка, Артёмовск, Райгородок, Славянск и Никольское в Донецкой Народной Республике, Камышеваха и Веселянка в Запорожской области, Николаев и Партизанское в Николаевской области", — сказал Конашенков.
Ранее Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры освобождения штурмовыми отрядами ВДВ села Благодатное в Николаевской области от подразделений ВСУ. Десантникам удалось достичь цели в кратчайшие сроки.
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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ