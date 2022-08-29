Российские войска уничтожили более ста участников батальонов "Айдар" и "Азов"*, а также территориальной обороны в районе города Марганца в Днепропетровской области. Об этом заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Высокоточным оружием наземного базирования в районе населённого пункта Марганец Днепропетровской области поражены пункт временной дислокации и склад боеприпасов 108-й бригады территориальной обороны, а также полевые лагеря нацистских формирований "Айдар" и "Азов", — сказал он в ходе брифинга.

Помимо уничтоженного личного состава были поражены 20 единиц военной техники и свыше трёх тысяч реактивных снарядов для систем залпового огня, добавил генерал-лейтенант.

В свою очередь ВКС РФ нанесли удар по пункту управления воздушного командования "Восток" в районе Днепра и по складу ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов 60-й пехотной бригады ВСУ около Нововоронцовки в Херсонской области. По словам Конашенкова, ликвидировано 70 человек и 14 единиц специальной автомобильной техники.

Ранее Лайф рассказывал, что ВКС России поразили цеха завода "Мотор Сич" в городе Запорожье. Как заявил Игорь Конашенков, там осуществлялся ремонт вертолётов Воздушных сил Украины.