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29 августа, 09:34

Минобороны РФ: ВКС России сбили два украинских Су-25 в ДНР и Запорожье

По данным Минобороны, в ДНР и Запорожской области Воздушно-космические силы РФ за сутки сбили два Су-25 украинских ВС. Об этом заявил в понедельник официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"ВКС России за сутки сбито два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — сказал он.

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Ранее в военном ведомстве сообщили, что около спецкорпуса с ядерными отходами Запорожской АЭС был сбит украинский беспилотник. Серьёзных разрушений и пострадавших нет.

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LIFE / Павел Баранов

Ирина Фальке

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