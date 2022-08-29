Минобороны РФ: ВКС России сбили два украинских Су-25 в ДНР и Запорожье
По данным Минобороны, в ДНР и Запорожской области Воздушно-космические силы РФ за сутки сбили два Су-25 украинских ВС. Об этом заявил в понедельник официальный представитель министерства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
"ВКС России за сутки сбито два самолёта Су-25 Воздушных сил Украины в районах населённых пунктов Червоный Яр Запорожской области и Курдюмовка Донецкой Народной Республики", — сказал он.
Ранее в военном ведомстве сообщили, что около спецкорпуса с ядерными отходами Запорожской АЭС был сбит украинский беспилотник. Серьёзных разрушений и пострадавших нет.
LIFE / Павел Баранов