Положение дел Вооружённых сил Украины в окрестностях населённого пункта Пески Донецкой Народной Республики весьма тяжёлое. Как рассказал украинский военный Владимир Регеш с позывным Санта, "победы" в этом районе происходят лишь в соцсетях.

"Приятно поражён тем, что мы повсюду побеждаем, ежедневно освобождаем города и сёла, складываем тела врага кубометрами и тысячами отжимаем технику. Залужные, Арестовичи, Маркусы и подобные им, обращаюсь к вам: я горжусь, что живу в одно время с такими героями, как вы", — написал он в соцсети.

По словам бойца, когда он просил помощи для военных в Песках, его начали искать "по всему фронту", чтобы наказать. Населённый пункт, добавил он, был потерян из-за того, что командование постоянно отчитывалось руководству, передавая ложную информацию. На самом же деле ситуация обстоит куда печальнее.

"Наша арта ежедневно отчитывается об уничтоженных танках и арте врага, а я за два месяца увидел ближайший к цели приход за 80 метров, и это было счастье — вражеский танк наконец-то понял, что целятся в него, и прекратил стрельбу. До этого "прямого попадания" корректуры измерялись сотнями метров", — добавил военный.

Победы украинской армии происходят лишь в социальных сетях, на самом деле ситуация на фронте значительно хуже, добавил Регеш. В Песках украинская армия имеет "последний рубеж", поэтому надежды на контрнаступление практически нет, подытожил он.