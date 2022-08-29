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Опубликовано 29 августа 2022, 08:03
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Минобороны показало штурм десантниками села под Николаевом

Минобороны показало видео штурма десантниками села Благодатное в Николаевской области

Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале кадры освобождения штурмовыми отрядами ВДВ села Благодатное в Николаевской области от подразделений ВСУ. Десантникам удалось достичь цели в кратчайшие сроки.

Штурм ВДВ села Благодатное в Николаевской области. Видео © Telegram / Минобороны России

"Противник оказал ожесточённое сопротивление, но благодаря слаженным действиям штурмовых групп, смелости и отваге наших десантников населённый пункт был взят в кратчайшие сроки", — говорится в описании к видео.

На кадрах видно, как десантники ведут огонь по позициям ВСУ в селе из миномётов, гранатомётов и пулемётов. Затем в населённый пункт зашли штурмовые группы вместе с танками. По словам одного из военных, их прикрывали с флангов несколько рот.

"Улица за улицей происходила зачистка данного населённого пункта, здание за зданием. Работа была кропотливая, но ребята — молодцы: поставленная задача была выполнена", — добавил он.

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Кадр из видео Telegram / Минобороны России

Евгения Колесникова
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