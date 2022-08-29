В Якутске рецидивист разместил на крыше здания баннер против российской армии

Житель Якутска стал фигурантом уголовного дела после того, как разместил на крыше одного из городских зданий дискредитирующий российскую армию баннер. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба МВД России по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего жителя города Якутск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 280.3 Уголовного кодекса Российской Федерации", — проинформировали в пресс-службе ведомства.

В полиции отметили, что нарушитель уже трижды привлекался городским судом к административной ответственности за аналогичные противоправные действия. Дело ограничивалось лишь штрафом до 30 тысяч рублей. Как его накажут на этот раз, неизвестно. Сейчас в отношении 30-летнего подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.