ФСБ показала видео с передвижениями диверсанта, помогавшего готовить убийство Дугиной
Федеральная служба безопасности России показала видео с передвижениями украинского диверсанта Богдана Цыганенко, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство журналистки Дарьи Дугиной.
Передвижения украинского диверсанта, помогавшего Вовк готовить убийство Дугиной. Видео © ЦОС ФСБ
Согласно представленным кадрам, Цыганенко въехал в Россию 30 июля, его документы на границе не вызвали вопросов. Также на видео показаны кадры передвижения диверсантов по Москве и замены автомобильных номеров ДНР на казахстанские на машине Вовк.
Лайф напоминает, что, по данным ФСБ, Цыганенко помогал Вовк готовить убийство Дугиной. Он содействовал в приобретении документов на имя реально существующей гражданки Казахстана, а также вместе с Вовк собирал самодельное взрывное устройство. Покинул РФ диверсант за день до происшествия.
Кадр из видео ЦОС ФСБ