ФСБ показала видео с передвижениями диверсанта, помогавшего готовить убийство Дугиной

Федеральная служба безопасности России показала видео с передвижениями украинского диверсанта Богдана Цыганенко, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство журналистки Дарьи Дугиной.

Передвижения украинского диверсанта, помогавшего Вовк готовить убийство Дугиной. Видео © ЦОС ФСБ

Согласно представленным кадрам, Цыганенко въехал в Россию 30 июля, его документы на границе не вызвали вопросов. Также на видео показаны кадры передвижения диверсантов по Москве и замены автомобильных номеров ДНР на казахстанские на машине Вовк.