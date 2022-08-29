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29 августа, 07:45

ФСБ показала видео с передвижениями диверсанта, помогавшего готовить убийство Дугиной

Федеральная служба безопасности России показала видео с передвижениями украинского диверсанта Богдана Цыганенко, который вместе с Натальей Вовк готовил убийство журналистки Дарьи Дугиной.

Передвижения украинского диверсанта, помогавшего Вовк готовить убийство Дугиной. Видео © ЦОС ФСБ

Согласно представленным кадрам, Цыганенко въехал в Россию 30 июля, его документы на границе не вызвали вопросов. Также на видео показаны кадры передвижения диверсантов по Москве и замены автомобильных номеров ДНР на казахстанские на машине Вовк.

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Лайф напоминает, что, по данным ФСБ, Цыганенко помогал Вовк готовить убийство Дугиной. Он содействовал в приобретении документов на имя реально существующей гражданки Казахстана, а также вместе с Вовк собирал самодельное взрывное устройство. Покинул РФ диверсант за день до происшествия.

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Кадр из видео ЦОС ФСБ

Артур Лапсаков

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