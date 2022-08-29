В Европе массово закрываются крупнейшие заводы

Антироссийская санкционная политика ЕС привела к закрытию большинства промышленных предприятий в Европе из-за высоких издержек на энергоносители. Об этом пишет РИА "Новости".

Одним из таких заводов стал словацкий Slovalco — главный поставщик алюминия в Европе. Предприятие планирует остановить деятельность уже в сентябре этого года. При этом работу потеряет около 1300 человек. В Нидерландах остановился цинковый завод Budel. Также свои двери закрывает немецкое предприятие SKW Sticksoffwerke Piesteritz вместе с филиалами по стране — около 860 сотрудников останется без работы.

В похожей ситуации оказались многие европейские предприятия, потребляющие большое количество электроэнергии. Особенно сильно пострадал химический сектор.