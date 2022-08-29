В Европе массово закрываются крупнейшие заводы
В Европе закрывают крупнейшие заводы из-за санкций против России
Антироссийская санкционная политика ЕС привела к закрытию большинства промышленных предприятий в Европе из-за высоких издержек на энергоносители. Об этом пишет РИА "Новости".
Одним из таких заводов стал словацкий Slovalco — главный поставщик алюминия в Европе. Предприятие планирует остановить деятельность уже в сентябре этого года. При этом работу потеряет около 1300 человек. В Нидерландах остановился цинковый завод Budel. Также свои двери закрывает немецкое предприятие SKW Sticksoffwerke Piesteritz вместе с филиалами по стране — около 860 сотрудников останется без работы.
В похожей ситуации оказались многие европейские предприятия, потребляющие большое количество электроэнергии. Особенно сильно пострадал химический сектор.
Ранее Лайф рассказывал, что стоимость газа в Европе приблизилась к рекордным значениям. Так, цена газовых фьючерсов с поставкой в сентябре (по TTF) в последний торговый день недели — 26 августа — достигла 3507,3 доллара. Это стало рекордом за всё время функционирования газовых хабов в Европе — с 1996 года. Показатель за неделю подскочил примерно на 1000 долларов, или почти на 40%.
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