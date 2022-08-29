Российские работодатели стали чаще переводить сотрудников на удалёнку из-за ковида

Количество российских компаний, где больше работников стало трудиться удалённо, выросло на 3% по сравнению с июнем. Соответствующее исследование провели аналитики портала SuperJob, передаёт РБК.

Согласно полученным данным, чаще всего удалённый формат работы практикуется в Москве (17%) и Санкт-Петербурге (13%). Для остальных регионов России этот показатель в среднем равен 12%.

По сравнению с июнем также увеличилась доля предприятий, где дистанционно трудится более половины сотрудников — 15%. При этом в каждой второй компании офис не посещает не более 10% персонала. Чаще всего удалённо работают IT-сотрудники (в 39% организаций), а также работники в сферах финансов (17%) и продаж (14%).

Опрос проводился с 3 по 26 августа по всем регионам России. В нём приняла участие одна тысяча респондентов – представителей кадровых служб.

