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29 августа, 08:03

Российские работодатели стали чаще переводить сотрудников на удалёнку из-за ковида

Количество российских компаний, где больше работников стало трудиться удалённо, выросло на 3% по сравнению с июнем. Соответствующее исследование провели аналитики портала SuperJob, передаёт РБК.

Согласно полученным данным, чаще всего удалённый формат работы практикуется в Москве (17%) и Санкт-Петербурге (13%). Для остальных регионов России этот показатель в среднем равен 12%.

По сравнению с июнем также увеличилась доля предприятий, где дистанционно трудится более половины сотрудников — 15%. При этом в каждой второй компании офис не посещает не более 10% персонала. Чаще всего удалённо работают IT-сотрудники (в 39% организаций), а также работники в сферах финансов (17%) и продаж (14%).

Опрос проводился с 3 по 26 августа по всем регионам России. В нём приняла участие одна тысяча респондентов – представителей кадровых служб.

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Ранее врач назвал сроки окончания очередной волны коронавируса в России. По его словам, при заболеваемости в коллективе 3–5 человек в день дистанционный формат может оказаться оправданным ради прекращения распространения коронавируса. Врач также уверен, что новая волна инфекции скоро пойдёт на спад, достигнув пика за полтора-два месяца.

Обложка ©

Unsplash

Григорий Воронцов

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