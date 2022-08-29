В Госдуме предрекли афганским лётчикам на Украине судьбу киевских коллег

Точные разведданные, использование высокоточного оружия и качественная работа наших Вооружённых сил помогли существенно уменьшить лётный состав украинской армии. Об этом Лайфу рассказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.

"Первое — это можно объяснить полученными разведданными со стороны наших подразделений. Второе — использование и применение высокоточного оружия. Третье — я считаю, нанесение достаточно серьёзного урона ВСУ и нацистам в части лётного состава. Это обеспечение ещё большего преимущества воздушного состава наших подразделений. Это, безусловно, успех", — сказал он.

При этом Швыткин отметил, что работа в этом направлении должна продолжаться. По его словам, есть информация о подготовке лётного состава из числа бывших афганцев, которые сейчас проходят тренировки в США.

"Они должны понимать, что будем уничтожать так же, как и предыдущий лётный состав", — заключил депутат.