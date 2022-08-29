В Госдуме предрекли афганским лётчикам на Украине судьбу киевских коллег
Депутат Швыткин назвал три причины успеха РФ в уничтожении украинских лётчиков
Точные разведданные, использование высокоточного оружия и качественная работа наших Вооружённых сил помогли существенно уменьшить лётный состав украинской армии. Об этом Лайфу рассказал заместитель председателя Комитета Государственной думы по обороне Юрий Швыткин.
"Первое — это можно объяснить полученными разведданными со стороны наших подразделений. Второе — использование и применение высокоточного оружия. Третье — я считаю, нанесение достаточно серьёзного урона ВСУ и нацистам в части лётного состава. Это обеспечение ещё большего преимущества воздушного состава наших подразделений. Это, безусловно, успех", — сказал он.
При этом Швыткин отметил, что работа в этом направлении должна продолжаться. По его словам, есть информация о подготовке лётного состава из числа бывших афганцев, которые сейчас проходят тренировки в США.
"Они должны понимать, что будем уничтожать так же, как и предыдущий лётный состав", — заключил депутат.
Ранее Лайф рассказывал, что ВКС и ПВО России, по сути, ликвидировали квалифицированный лётный состав ВВС Украины. Источник объяснил также потери остатков авиации: Киев для ведения боевых задач задействовал бывших курсантов харьковского военного института Воздушных сил Украины, которых не было времени доучивать. По его словам, неопытных "асов" сбивают если не на первом, то уже на втором боевом вылете.
ТАСС / Лев Федосеев