Кофрие может перейти из "Спартака" во французский клуб

Бельгийский защитник московского "Спартака" Максимилиано Кофрие может продолжить карьеру во французском клубе "Клермон". Об этом сообщает Clermont Newsblog.

Ранее сообщалось, что 25-летний футболист проявляет интерес к "Маккаби" из Хайфы.

Кофрие перешёл в "Спартак" в августе 2021 года. В составе красно-белых он провёл 26 матчей во всех турнирах, сделав одну голевую передачу.