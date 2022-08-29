Кофрие может перейти из "Спартака" во французский клуб
Футболист "Спартака" Кофрие может перейти во французский "Клермон"
Бельгийский защитник московского "Спартака" Максимилиано Кофрие может продолжить карьеру во французском клубе "Клермон". Об этом сообщает Clermont Newsblog.
Ранее сообщалось, что 25-летний футболист проявляет интерес к "Маккаби" из Хайфы.
Кофрие перешёл в "Спартак" в августе 2021 года. В составе красно-белых он провёл 26 матчей во всех турнирах, сделав одну голевую передачу.
Рыночная стоимость защитника оценивается в 900 тысяч евро. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до 30 июня 2025 года.
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