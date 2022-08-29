Россиян предупредили, что цена на кофе взлетит на треть

Проблемы с урожаем кофе в странах Азии и Латинской Америки уже повлияли на его стоимость на мировых рынках, а в скором времени повлияют и на цену в России. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на эксперта рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаила Чарного.

Он отметил, что центр выращивания кофе уже переместился из Колумбии во Вьетнам, поскольку там деревья реже болеют, однако тоже отмечается низкий урожай, диктующий ценообразование. Даже оптовые цены на робусту во Вьетнаме сейчас составляют больше двух долларов за килограмм.

"Кофе на рынке подорожает: мировые цены вырастут на 10–15%, а в России — на 30%. Рост цен будет постепенным, по моим оценкам, до следующего сезона урожая в следующем году", — заключил Чарный.