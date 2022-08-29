Развлечение и учебное пособие: Американцы восхитились фильмом "Иван Васильевич меняет профессию"

Американцам понравилась советская кинокомедия "Иван Васильевич меняет профессию". Об этом свидетельствует рейтинг фильма на сайте IMDb.com.

Так, оценка комедии на сервисе достигает 8,2 из 10. При этом в комментариях американцы отмечают юмор, "сочетание современного языка с его архаичным аналогом XVI века", множество крылатых фраз, динамичность и энергичность картины. Однако многим тяжело понять некоторые шутки фильма, вместе с тем полностью понять суть мешает и незнание русского языка.

"Я не менее дюжины раз останавливал фильм, чтобы объяснить [жене] такие детали, как значение мирового "ляпота", древнего слова, обозначающего современный эквивалент "красоты", и рассказать о Высоцком (русском певце, которого Иван Великий ужасно слушает)", — написал один из пользователей.

Другой же назвал комедию смешной. По его мнению, она является продуктом глубокого знания и любви к классике русского кино. Некоторые даже призывают смотреть фильм "Иван Васильевич меняет профессию" в качестве учебного пособия для изучения истории, культуры и языка России. Но уделить время кинокартине стоит и просто для развлечения, отметил один из комментаторов.

"Это, пожалуй, лучшая советская комедия... Но человеку, не владеющему русским языком, понять её до конца очень сложно. Фильм насыщен каверзными деталями, специфическим языком и множеством забавных эпизодов, столь характерных для эпохи социализма. Одно удовольствие пересматривать снова и снова!" — подчеркнул другой пользователь.